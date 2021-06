Coree: Moon auspica ripresa dialogo inter-coreano in una intervista a "Time" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Gli Stati Uniti hanno "aspettative sbagliate" per la ripresa del dialogo con la Corea del Nord. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa "Kcna" Kim Yo Jong, vicedirettrice del dipartimento di Pubblicità e Informazione e sorella del leader nordcoreano Kim Jong-un. I commenti di Kim Yo Jong sono arrivati durante la visita a Seul del rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, Sung Kim, che ha dichiarato di attendere "una risposta positiva in tempi brevi" all'offerta di dialogo rivolta da Washington a Pyongyang. Kim Jong-un, infatti, la scorsa settimana ha detto che il Paese deve "prepararsi sia al dialogo che al confronto". Kim Yo Jong, tuttavia, è sembrata respingere le prospettive di una rapida ripresa dei negoziati, sostenendo che gli Stati Uniti cercano "conforto per se stessi" e nutrono aspettative "nel modo sbagliato", cosa che li "farà sprofondare in una delusione maggiore". Le autorità nordcoreane, inoltre, hanno ammesso una grave crisi alimentare, causata dai disastri naturali dello scorso anno, dalla siccità e dall'emergenza pandemica dovuta al Covid. E' raro per le autorità nordcoreane prendere atto pubblicamente di una "emergenza" interna, e tale ammissione suscita preoccupazione in merito alle condizioni della popolazione nordcoreana.