Germania: bilancio Difesa 2022 a 50,3 miliardi di euro

- Il bilancio del ministero della Difesa tedesco per il 2022 ammonterà a 50,3 miliardi di euro. È quanto prevede la proposta di bilancio per il prossimo anno approvata dal governo federale. Su Twitter, il dicastero ha evidenziato come per la prima volta il proprio bilancio superi la soglia dei 50 miliardi di euro. Tuttavia, secondo il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, si tratta di “un mezzo successo” per la ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer. Le necessità dello strumento militare della Germania rimangono, infatti, “enormi”. Le Forze armate tedesche (Bundeswehr) mancano ancora di nuovi equipaggiamenti e operano “al limite della prontezza operativa”. Inoltre, nella programmazione finanziaria del governo federale per il 2022-2025 “mancano i fondi” per gli elicotteri da trasporto pesanti che vadano a sostituire i CH-53 Sea Stallion in dotazione ala Bundeswehr dal 1972. Prodotti dall'allora azienda aeronautica statunitense Sikorsky. questi velivoli sono ormai tanto obsoleti da costituire delle “bare volanti”. Tuttavia, per la “Sueddeutsche Zeitung”, è proprio degli elicotteri da trasporto pesanti che la Bundeswehr ha “più bisogno” per adempiere ai propri obblighi internazionali. Inoltre, “i soli costi crescenti annuali per le operazioni di base” della Bundeswehr “divorano” il bilancio della Difesa, Pertanto, chiunque dia “uno sguardo realistico alle condizioni” delle Forze armate tedesche arriverà alla conclusione che anche 50,3 miliardi di euro “non saranno sufficienti nei prossimi anni”. (Geb)