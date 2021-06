Thailandia: nuove manifestazioni pro-democrazia nonostante le restrizioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di attivisti pro-democrazia sono tornati a manifestare in Thailandia ieri, 24 giugno, nonostante le restrizioni in vigore nel Paese per contenere la pandemia di coroanvirus. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Prayuth Chan-ocha e una riforma della Costituzione scritta dalla giunta militare al potere sino al 2019. La protesta giunge in un contesto di crescente insoddisfazione per la gestione dell'emergenza pandemica da parte del primo ministro ed ex capo della giunta. A gravare sull'immagine del governo ci sono anche la debolezza della ripresa economica e le polemiche relative alla campagna vaccinale, dipendente dalla produzione locale di dosi del vaccino di AstraZeneca affida a Siam Biosicence, azienda di proprietà di re Maha Vajiralongkorn. "La Costituzione deve venire dal popolo", ha dichiarato ieri il leader della protesta, Jatupat "Pai Daodin" Boonpattararaksa, nel corso della manifestazione a Bangkok. Lo scorso anno le manifestazioni pro-democrazia guidate da giovani e studenti universitari hanno ottenuto l'adesione di centinaia di migliaia di persone in tutto il Paese, prima di scontrarsi con un giro di vite delle forze dell'ordine, che hanno arrestato i leader della protesta, e con le restrizioni imposte nel contesto della pandemia. (Fim)