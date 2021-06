Filippine: è morto l'ex presidente Benigno Aquino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente delle Filippine Benigno "Noynoy" Aquino è morto all'età di 61 anni. Lo riferisce l'emittente televisiva "Abs-Cbn", che cita fonti vicine alla famiglia dell'ex presidente. Le cause del decesso non sono chiare, anche se secondo indiscrezioni dei media locali Aquino era stato trasportato d'urgenza presso il Capitol Medical Center a Manila nelle prime ore di stamattina. L'ex presidente, scapolo, era noto come fumatore incallito. Figlio dell'ex senatore Benigno Aquino Jr., icona democratica delle Filippine, Aquino era stato presidente dal 2010 al 2016. "Noynoy" si era aggiudicato la presidenza con una campagna elettorale incentrata sul contrasto alla corruzione, ed aveva guidato le Filippine attraverso sei anni di crescita economica: sotto la sua guida il Paese aveva ottenuto aumenti delle valutazioni creditizie da parte delle maggiori agenzie di rating. (segue) (Fim)