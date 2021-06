Filippine: è morto l'ex presidente Benigno Aquino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della politica estera Aquino aveva rafforzato i legami nel campo della difesa con gli Stati Uniti, siglando l'Enhanced Defense Cooperation Agreement, che ha consentito alle Forze Usa la possibilità di permanere più a lungo sul territorio filippino. Nel 2013 l'amministrazione Aquino portò la Cina di fronte ad una corte arbitrale dell'Onu nel contesto della disputa territoriale per il controllo di parte del Mar Cinese Meridionale. Manila vinse il caso nel 2016, al termine del suo mandato presidenziale. Dopo l'elezione dell'attuale presidente, Rodrigo Duterte, Aquino si era ritirato dalla politica attiva, ed aveva limitato anche le sue dichiarazioni pubbliche in merito alle questioni politiche più controverse, come la sanguinosa guerra alla droga intrapresa dal suo successore e il riorientamento diplomatico verso la Cina. (Fim)