Giappone: Olimpiadi, un altro atleta ugandese positivo alla Covid-19

- Un secondo membro della squadra olimpica dell'Uganda, che si trova già in Giappone per la preparazione atletica in vista dei Giochi estivi di Tokyo, è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato ieri la cittadina di Izumisano, nella prefettura di Osaka, dove soggiornano gli otto atleti ugandesi che prenderanno parte all'evento. Lo scorso 19 giugno un primo atleta dell'Uganda era risultato positivo alla Covid-19 al suo arrivo all'aeroporto internazionale di Narita, in Giappone, e gli era stato negato l'ingresso nel Paese. L'intera delegazione ugandese e un funzionario giapponese sono stati posti in quarantena, e gli atleti non potranno allenarsi sino al prossimo 3 luglio. (segue) (Git)