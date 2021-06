Usa-Cina: generale Milley, improbabile attacco a Taiwan entro i prossimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Mark Milley, capo dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, ritiene improbabile un tentativo della Cina di annessione armata di Taiwan entro i prossimi due anni. "Non penso possa accadere all'improvviso, non ce n'è ragione", ha affermato Milley nel corso di una audizione al Congresso federale Usa. Secondo il generale, l'invasione di un territorio delle dimensioni e dalle capacità difensive di Taiwan sarebbe "straordinariamente complicata e costosa". Le parole del capo di stato maggiore riflettono quelle riferite al Congresso dai vertici del Pentagono la scorsa settimana, secondo cui la Cina non dispone ancora della capacità né della volontà di tentare la conquista militare di Taiwan nell'immediato futuro. Tali valutazioni paiono cozzare con gli avvertimenti giunti da diversi ammiragli della Marina degli Stati Uniti, incluso l'ex comandante dell'Indo-pacifico Philip Davidson, secondo cui la Cina potrebbe tentare una invasione di Taiwan "entro i prossimi sei anni". Anche il successore di Davidson, John Aquilino, ha avvertito che "questo problema è assai più vicino di quanto molti pensino". Milley ha precisato ieri di "non escludere affatto" che lo scenario di un attacco cinese a Taiwan possa concretizzarsi entro il 2027, a sei anni da ora. (segue) (Nys)