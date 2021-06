Giappone: Covid, governo valuta autorizzazione vaccino AstraZeneca sopra i 18 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta valutando se approvare l'impiego del vaccino contro la Covid-19 sviluppato da AstraZeneca per tutti i soggetti di età superiore a 18 anni. Lo riferiscono fonti governative citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". Il ministero della Salute, del lavoro e del welfare giapponese ha concesso l'autorizzazione per l'impiego di emergenza del vaccino lo scorso maggio, ma ne ha sospeso la distribuzione e la somministrazione per studiare ulteriormente i casi di trombosi ed altre reazioni avverse al sistema circolatorio segnalate altrove nel mondo. Secondo le fonti, il governo avrebbe già stabilito di approvare il vaccino di AstraZeneca per le persone di età superiore a 60 anni. Una commissione di esperti del ministero dovrebbe discutere la questione il prossimo 30 giugno. (segue) (Git)