Giappone: Covid, governo valuta autorizzazione vaccino AstraZeneca sopra i 18 anni (2)

- Il governo del Giappone ha annunciato il blocco temporaneo delle domande presentabili dalle aziende per condurre la vaccinazione del personale sui luoghi di lavoro, a causa di dubbi in merito alla possibilità di distribuire le dosi di vaccino con sufficiente rapidità. Lo scrive l'agenzia di stampa "Kyodo", che cita Taro Kono, ministro incaricato della campagna vaccinale. Il ministro ha spiegato oggi che i termini per la presentazione delle domande da parte delle aziende scadranno alle ore 17 di domani, 25 giugno, e non ha fornito indicazioni in merito alla riapertura. Kono ha riferito che il governo giapponese ha già fissato un tetto alla quota dei vaccini Moderna distribuibili alle aziende, e quasi tutte le 50 milioni di dosi di vaccino che il Paese dovrebbe ricevere entro settembre sono già state assegnate. Il governo ha bloccato anche le domande per l'apertura di ulteriori gub di vaccinazione prefetturali, che utilizzano a loro volta il vaccino fornito da Moderna. (segue) (Git)