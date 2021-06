Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Terzo appuntamento online del "Cantiere Roma", l'iniziativa promossa dalle Acli di Roma e provincia in vista delle elezioni amministrative del 2021, con l'obiettivo di delineare, attraverso sei web talk, la città di oggi e di domani vista dai cittadini, quindi partendo dall'ascolto dal basso. Al termine degli appuntamenti in programma le Acli di Roma presenteranno un documento di sintesi con spunti di riflessione e proposte ai candidati sindaco. L'evento potrà essere seguito sulle pagine Facebook e YouTube delle Acli di Roma aps e avrà come protagonisti gli stranieri. (ore 17)- Prima presentazione in esclusiva del romanzo "Rincorrere il vento. Genova 2001" di Gianluca Peciola che ha vissuto quei fatti in prima linea. Ne parleranno con l'autore: Giuliano Giuliani (padre di Carlo Giuliani), Ilaria Cucchi, Fabio Anselmo, Francesca Re David, Celeste Costantino, Alessandro Luparelli, modera Loris Antonelli. Roma, B-Side, via Giuseppe Belloni 30 (ore 18:30) (segue) (Rer)