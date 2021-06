© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Entro la settimana ci sarà non solo il sindaco, ma la squadra per Milano”. Lo dichiara in una nota il segretario della Lega Matteo Salvini. “Ringrazio Oscar: le sue idee e la sua esperienza saranno utili per costruire insieme la Milano del futuro”, aggiunge Salvini, commentando le parole con cui Oscar di Montigny si è sfilato dalla corsa a sindaco di Milano.(Com)