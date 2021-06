Usa: Trump su visita Harris al confine con Messico, "era ora"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato con sarcasmo il fatto che l’attuale vicepresidente, Kamala Harris, si recherà venerdì prossimo nella località di El Paso, in Texas, al confine tra Usa e Messico. “Era ora”, ha affermato l’ex inquilino della Casa Bianca in una dichiarazione. La visita al confine di Harris avverrà pochi giorni prima che Trump vada a sua volta a visitare la frontiera insieme al governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, e a un gruppo di legislatori conservatori della Camera. Trump ha evidenziato che se lui e Abbott "non fossero andati lì la prossima settimana, lei non ci sarebbe mai andata!". Harris - incaricata dal presidente Joe Biden di guidare gli sforzi diplomatici per arginare il flusso di migranti in arrivo al confine meridionale - sarà accompagnata dal segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas.(Nys)