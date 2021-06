Colombia: ambasciatrice presso Onu contesta cifre Bachelet su vittime proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste, iniziate lo scorso 28 aprile contro la riforma tributaria presentata in Parlamento, continuano nonostante il presidente Duque abbia ritirato la legge e promesso di presentarne una nuova concordata con tutti i partiti: le manifestazioni si sono nel tempo allargate ad altre istanze, tra cui la riforma del lavoro, la riforma sanitaria, la riforma delle pensioni ma anche la fine delle violenze della polizia. Le parti sono da giorni bloccate sul "pre accordo" che avrebbe dovuto dare vita al vero e proprio negoziato. Il Cnp insiste per la firma del testo, varato il 24 maggio, nel quale si stabiliscono le "regole" per il dialogo con la revoca immediata delle forze di sicurezza nella gestione delle proteste, e con il contemporaneo stop alle forme più violente della contestazione. (segue) (Vec)