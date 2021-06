Colombia: ambasciatrice presso Onu contesta cifre Bachelet su vittime proteste (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste e le denunce di violazione dei diritti umani hanno attirato l'attenzione della comunità internazionale. La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh), organismo autonomo dell'Organizzazione degli stati americani (Osa), si è recata nel paese la settimana scorsa per una verifica della situazione. L'agenzia ha sostenuto incontri con il governo, con i vertici delle Forze di sicurezza e con i principali attori delle proteste. Tra le altre sono state raccolte le informative sulle proteste del ministero della Difesa, dell'organizzazione non governativa Human rights watch, delle Ong Temblores, Indepaz e Paiis, della Defensoria del Pueblo, agenzia governativa preposta alla protezione dei diritti umani, e l'informativa presentata dalla procura generale. Un lavoro che verrà tradotto in un testo con raccomandazioni non direttamente vincolanti ma rilevanti visto il "peso" e l'autorevolezza dell'organismo di cui la Colombia è parte e attivo sostenitore. (segue) (Vec)