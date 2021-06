Usa: Biden nomina Cindy McCain ambasciatrice presso la Fao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nominerà Cindy McCain, vedova del defunto senatore repubblicano John McCain, come rappresentante degli Stati Uniti presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao). Lo ha reso noto la Casa Bianca, precisando che McCain ricoprirà questa posizione con il grado di ambasciatrice. La sua nomina fa parte di un gruppo di altre 17 candidature ad altri incarichi amministrativi. In questo contesto, Biden ha anche introdotto Claire Cronin come ambasciatore degli Stati Uniti in Irlanda.(Nys)