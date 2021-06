Argentina: attività economica a +2,5 per cento su anno nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Argentina è crescita del 2,5 per cento su anno nel primo trimestre del 2021, secondo il rilevamento ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica Indec. In relazione ai componenti della domanda, il consumo privato segna un -0,7 per cento, la spesa pubblica un -0,5 per cento, mentre la formazione lorda di capitali fissi registra un +38,4 per cento e le esportazioni un +1,2 per cento. Dal lato dell'offerta nel primo trimestre del 2021 si registrano consistenti aumenti per quanto riguarda il settore della costruzione, con un +21,3 per cento su anno, e dell'industria manifatturiera, con un +11,4 per cento. In forte calo invece ancora i settori legati al turismo e le attività ricreative, con alberghi e ristoranti che segnano un -35,5 per cento su anno. (segue) (Abu)