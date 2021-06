Etiopia: Usa esprimono preccupazione per bombardamento mercato nel Tigrè

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono gravemente preoccupati per le notizie secondo cui decine di civili sono stati uccisi o feriti durante un bombardamento di un mercato in un villaggio nel nord del Tigrè il 22 giugno scorso. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price. “Condanniamo fermamente questo atto riprovevole – ha aggiunto - Ci sono anche ricostruzioni credibili secondo cui le forze di sicurezza hanno negato al personale medico l'accesso alle vittime di questo terribile attacco. Negare alle vittime le cure mediche urgenti è atroce e assolutamente inaccettabile. Esortiamo le autorità etiopi a garantire immediatamente l'accesso medico completo e senza ostacoli alle vittime. Chiediamo inoltre un'indagine urgente e indipendente, nonché un'azione correttiva, per ritenere responsabili i responsabili di questo attacco. Gli Stati Uniti sollecitano nuovamente un cessate il fuoco immediato nel Tigray, accesso umanitario senza ostacoli e protezione dei civili”.(Nys)