Colombia: ambasciatrice presso Onu contesta cifre Bachelet su vittime proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Colombia ha contestato l'affermazione dell'Alto Commissario per i Diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, secondo la quale sarebbero 54 le vittime nel contesto delle proteste sociali in corso nel paese sudamericano. "Bachelet si sbaglia e fa un danno al nostro paese, il numero delle vittime delle proteste non è corretto", ha affermato l'ambasciatrice di Bogotà presso l'Onu, Alicia Arango, in dichiarazioni rilasciate alla testata "Semana". Secondo la rappresentante colombiana, in base alle cifre fornite dalle autorità locali, "attualmente sono 24 le persone che risultano decedute". "Di queste, 19 non sono morte nel contesto delle proteste, mentre sulle restanti 11 sono in corso le indagini", ha aggiunto Arango. "La Colombia vuole la verità, non continuare a parlare di rumors (...) buttare numeri a caso non è giusto né per le vittime né per la Colombia", ha concluso Arango. (segue) (Vec)