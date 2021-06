Colombia: ambasciatrice presso Onu contesta cifre Bachelet su vittime proteste (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autorità del governo municipale di Bogotà hanno confermato lunedì la morte di un nuovo manifestante in occasione di scontri con le forze di polizia nel contesto delle proteste in corso da fine aprile. Ad annunciarlo è stato il vice sindaco e ministro di Governo della capitale, Luis Ernesto Lopez, che ha precisato che si tratta di un uomo di 32 anni che sarebbe stato colpito al petto da un fumogeno. "Jaime Alonso Fandino, un giovane di 32 anni, è stato colpito nel petto da un oggetto contundente nel contesto di scontri con la polizia che gli ha causato la morte", ha scritto Lopez in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter. "Chiediamo alla magistratura la maggior celerità nell'identificazione e condanna dei responsabili". Il quotidiano "El Tempo" segnala un manifestante morto e ancora non identificato anche a Cali, dove pure si sono verificati nuovi scontri nella notte di lunedì tra manifestanti e polizia. Secondo organizzazioni civili e l'ufficio dell'ombudsman (Defensoria del pueblo) si contano almeno 63 vittime dall'inizio delle proteste sociali nel Paese il 28 di aprile. (segue) (Vec)