Colombia: ambasciatrice presso Onu contesta cifre Bachelet su vittime proteste (6)

- L'organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw) ha pubblicato un rapporto in cui accusa le forze di polizia della Colombia di avere commesso "abusi eclatanti" contro manifestanti per lo più pacifici. L'organizzazione accusa la polizia di avere risposto alle manifestazioni disperdendo ripetutamente e arbitrariamente manifestanti pacifici e usando una forza eccessiva, spesso brutale, comprese munizioni vere. Hrw ha documentato uccisioni multiple da parte della polizia, nonché percosse, abusi sessuali e detenzione arbitraria di manifestanti e passanti. "Questi abusi brutali non sono incidenti isolati da parte di agenti disonesti, ma piuttosto il risultato di carenze sistemiche della polizia colombiana", ha affermato José Miguel Vivanco, direttore per le Americhe di Hrw. "È necessaria una riforma completa che separi chiaramente la polizia dall'esercito e garantisca un'adeguata supervisione per garantire che queste violazioni non si ripetano". (segue) (Vec)