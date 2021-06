Roma 2021: Raggi invita candidati in Campidoglio, lettera a Draghi su Expo 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha invitato per domani in Campidoglio i candidati a sindaco per le elezioni amministrative del 2021 proponendo loro di "sottoscrivere" insieme "una lettera con la quale chiediamo al presidente Draghi di voler ospitare Expo 2030 a Roma". L'iniziativa è stata resa nota dalla candidata di Revoluzione civica, ex M5s, Monica Lozzi, che in un video su Facebook spiega: "Ho ricevuto un messaggio su Whatsapp dalla sindaca di Roma Virginia Raggi. Leggiamolo insieme". Nel messaggio letto da Lozzi, Raggi scrive: "Mi farebbe piacere domani alle 14:30 incontrare tutti i candidati sindaco di Roma per sottoscrivere una lettera con la quale chiediamo al presidente Draghi di voler ospitare Expo 2030 a Roma". Domani, all'incontro, dovrebbero prendere parte, a quanto si apprende, Carlo Calenda di Azione, Roberto Gualtieri del Pd e candidato del centrosinistra, Enrico Michetti, candidato del centrodestra. Lozzi, ringraziando Raggi per l'invito, aggiunge: "Condivido che Roma debba avere il Giubileo, poi Expo, tutti i grandi eventi. Sono d'accordo Virginia, io domani ho un impegno, tu intanto la firmi, io con una pec la sottoscrivo. Però Virgi' di questo che dovemo fa'? - chiede la presidente del Municipio VII mostrando un mucchio di immondizia -. Malagrotta è stata chiusa otto anni fa, cinque anni Roma è stata governata dalla tua giunta. È colpa della Regione, non è colpa tua. Va bene. Ma Virginia, io alle due ho da fare: vediamoci alle sette sotto casa di Zingaretti, mettiamo una tenda e non ci muoviamo di lì fino a che non ci risolve il problema dei rifiuti". (Rer)