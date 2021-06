Usa: Biden promette “tolleranza zero” per venditori armi che non rispettano regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha promesso “tolleranza zero” nei confronti dei venditori di armi che non rispettano le regole, definendo la diffusione degli strumenti offensivi come “un'epidemia” che affligge la nazione. L’inquilino della Casa Bianca si è espresso in questi termini illustrando la strategia della sua amministrazione per combattere l’aumento della criminalità registrato nel Paese, come parte del piano denominato "Comprehensive Strategy to Prevent and Respond to Gun Crime and Ensure Public Safety". L’iniziativa prevede la possibilità per gli Stati di dirottare 350 miliardi di dollari stanziati per affrontare la pandemia di Covid verso investimenti a favore degli apparati di sicurezza e programmi contro i crimini violenti. Per parte sua, il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, ha assicurato che i rivenditori di armi che violano le leggi pagheranno con la perdita della licenza. "Le nostre iniziative salveranno vite, ma queste misure da sole non risolveranno il problema della criminalità. Serve l'aiuto di tutti", ha detto il titolare del dipartimento di Giustizia.(Nys)