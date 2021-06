© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In capigruppo con il M5S, Leu, IV e Autonomie abbiamo chiesto di calendarizzare il ddl Zan. Dopo le parole di Draghi, che hanno riaffermato la laicità dello Stato, il 6 luglio voteremo in Senato il calendario per chiedere che dal 13 il provvedimento venga finalmente discusso in Aula”. Lo ha reso noto la capogruppo del Pd a palazzo Madama, Simona Malpezzi. (Rin)