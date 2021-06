Colombia: ambasciatrice presso Onu contesta cifre Bachelet su vittime proteste (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ha ribadito lunedì la sua "preoccupazione per le accuse su gravi violazioni ai diritti umani da parte delle forze dell'ordine in Colombia" e ha rivolto un invito "al dialogo" per risolvere la crisi sociale iniziata nel Paese ad aprile con le forti proteste sorte "nel contesto di una forte crisi economica e di profonde disuguaglianze aggravate dalla pandemia Covid-19". Lo ha affermato nel corso della seduta inaugurale della sessione del Consiglio per i diritti umani dell'Onu tenuta a Ginevra. Secondo i dati enunciati da Bachelet, dal 28 aprile al 16 giugno si sono registrate 56 morti legate alle proteste, la maggior parte delle quali nella città di Cali. L'Alto commissario ha riferito della sua preoccupazione anche per le 49 vittime di violenze sessuali durante le proteste e ha sottolineato che "la maggior parte delle manifestazioni" erano di carattere "pacifico". (segue) (Vec)