Usa: Biden, aumento criminalità forse legato a pandemia Covid-19

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ipotizzato che il recente aumento della criminalità nel paese possa essere influenzato dalla pandemia di Covid-19. "Il crimine tradizionalmente aumenta in estate", ha osservato il capo di Stato Usa, illustrando la strategia della sua amministrazione per combattere l’aumento della criminalità registrato nel Paese, come parte del piano denominato "Comprehensive Strategy to Prevent and Respond to Gun Crime and Ensure Public Safety". L’iniziativa prevede la possibilità per gli Stati di dirottare 350 miliardi di dollari stanziati per affrontare la pandemia di Covid verso investimenti a favore degli apparati di sicurezza e programmi contro i crimini violenti.(Nys)