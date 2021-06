Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- All'Estate al Maxxi torna protagonista la musica con Luca Barbarossa che, in conversazione con il giornalista musicale Ernesto Assante, presenta il libro Non perderti niente (Mondadori). L'incontro sarà accompagnato da interventi musicali in acustico, e seguirà un firmacopie con l'artista. Roma, piazza del Maxxi (ore 21)- Concerto di Annalisa ad acceso gratuito, come prima tappa del suo nuovo tour estivo 'Nuda 10 Open Air' all’Uefa Festival. Roma, piazza del Popolo. (ore 21:30) (segue) (Rer)