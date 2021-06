Egitto: Autorità Canale di Suez conferma accordo per rilascio nave Ever Given

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell’Egitto hanno raggiunto un accordo con la società proprietaria della nave Ever Given per la restituzione della porta container, rimasta bloccata nel Canale di Suez per sei giorni ad aprile scorso. Lo ha annunciato il capo dell'Autorità del Canale di Suez, generale Osama Rabie, sottolineando che il Cairo e la società giapponese Shoei Kisen Kaisha hanno raggiunto un accordo soddisfacente, che tiene conto delle considerazioni politiche e dell’amicizia che unisce Egitto e Giappone. Rabie ha evidenziato in un’intervista televisiva che l'Autorità vuole organizzare una celebrazione prima di lasciar partire la nave, rilevando che le procedure necessarie sono attualmente in fase di completamento. Il generale ha quindi riferito che la crisi legata al blocco del canale è definitivamente terminata. Rabie ha infine reso noto che è stato firmato un accordo per mantenere segreti i dettagli dell'intesa finanziaria. (Cae)