M5s: Di Maio, pronti a iniziare progetto per trasformazione movimento

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha affermato che sarà necessario qualche giorno in più del previsto, ma che alla fine si troverà un accordo per “dare il via al progetto di trasformazione del Movimento 5 Stelle”. Lo ha detto parlando ad 'Accordi e disaccordi' sul Nove, derubricando a “fantascienza, sciocchezza creata ad arte” la possibilità che l’ex premier Giuseppe Conte si discosti dal M5s per dar vita ad un proprio partito. “Conte sta portando avanti un processo, su incarico di (Beppe) Grillo, di trasformazione del Movimento”, ha spiegato Di Maio. “Oggi c'è un confronto costruttivo credo che sia meglio prendere qualche giorno in più che trascinarci il problema nei prossimi anni", ha aggiunto il titolare della Farnesina.(Res)