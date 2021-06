Egitto: Di Maio, lavoriamo dal primo giorno per liberazione Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano sta lavorando dal primo giorno per la liberazione di Patrick Zaki, detenuto in Egitto dal febbraio 2020. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, parlando ad 'Accordi e disaccordi' sul Nove. Il titolare della Farnesina ha spiegato che "fa male" considerare che un suo "quasi coetaneo sia detenuto". Ma ha aggiunto: “Io devo lavorare nel massimo riserbo per portare a casa il risultato".(Res)