Colombia: ambasciatrice presso Onu contesta cifre Bachelet su vittime proteste (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ong ha intervistato più di 150 persone, la maggior parte per telefono, comprese vittime, loro parenti e avvocati, testimoni, funzionari del settore giudiziario, dell'Ufficio del difensore civico per i diritti umani e difensori dei diritti umani, in 25 città della Colombia. Hrw ha anche incontrato il vicepresidente della Colombia, che è anche ministro degli Esteri, il capo della polizia, il procuratore generale e il capo del sistema di giustizia militare. L'organizzazione afferma di avere ricevuto notizia di 68 morti dall'inizio delle proteste tramite gruppi locali e dichiara di poter confermare la morte di 34 persone nel contesto delle proteste, inclusi due agenti di polizia. Secondo Hrw prove credibili indicano che la polizia ha ucciso almeno 16 manifestanti o passanti con proiettili veri. La stragrande maggioranza di loro ha riportato ferite a organi vitali, come il torace e la testa, che secondo i funzionari del settore giudiziario sono coerenti con l'intenzione di uccidere. L'Ong chiede alle autorità colombiane di condurre indagini tempestive e indipendenti su tutti i casi di abuso della polizia e altri gravi atti di violenza, anche da parte di persone armate in abiti civili che hanno attaccato i manifestanti e di indagare sugli agenti che potrebbero non essere riusciti a proteggere i manifestanti dagli attacchi di altri. (Vec)