Usa: la Camera esamina misure per limitare il potere dei colossi digitali (2)

- La mossa riflette una crescente preoccupazione da parte dell’amministrazione del presidente Joe Biden per lo strapotere delle grandi aziende tecnologiche. Le proposte hanno ottenuto il sostegno di entrambi i partiti, unendo i democratici - preoccupati per le attività fuori controllo delle Big Tech - ai repubblicani, che temono il potere delle piattaforme di controllare i contenuti online. I giganti del web stanno tentando di arginare i provvedimenti, che dal loro punto di vista rischiano di limitare le possibilità di innovazione e di mettere gli Stati Uniti in una posizione di svantaggio nella competizione economica con la Cina. Il 16 giugno scorso, la Casa Bianca ha confermato che Lina Khan, nota per le sue posizioni critiche nei confronti dei colossi digitali statunitensi, è stata nominata presidente della Commissione federale per il Commercio (Ftc), l’agenzia statunitense che assieme al dipartimento di Giustizia si occupa dell’antitrust. Khan, 32enne docente di economia all’università di Rochester, va ad assumere la guida della Ftc, in un momento in cui l'agenzia sta portando avanti un processo per antitrust contro Facebook e mentre i legislatori cercano di rinnovare le leggi per dare all'agenzia maggiori poteri per tenere a freno il potere di mercato dei giganti della tecnologia. (segue) (Nys)