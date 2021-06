Serbia-Italia: Di Maio a Belgrado annuncia vertice intergovernativo entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vertice governativo fra Italia e Serbia entro la fine dell’anno e fermo sostegno al dialogo fra Belgrado e Pristina: questi i temi centrali affrontati durante la visita a Belgrado del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha incontrato nella capitale serba la premier Ana Brnabic, il presidente Aleksandar Vucic e l’omologo Nikola Selakovic. Durante la conferenza stampa con Selakovic, il titolare della Farnesina ha annunciato il vertice intergovernativo. "Abbiamo avuto un colloquio molto proficuo, incentrato sulle relazioni bilaterali, sulla prospettiva europea della Serbia e sul contesto regionale. Sul piano delle relazioni bilaterali, abbiamo innanzitutto discusso del prossimo Vertice Intergovernativo previsto entro la fine dell'anno, concordando sulla necessità di dargli un taglio molto operativo, che possa sfruttare tutto il potenziale delle relazioni tra Italia e Serbia". Dal punto di vista delle relazioni economico-commerciali, ha osservato poi Di Maio, l'Italia è già un partner di primo piano per la Serbia, essendo il suo terzo fornitore e il secondo cliente. "Nel 2020, nonostante una flessione dovuta alla pandemia, il nostro interscambio è stato di quasi 3 miliardi di euro e nel primo trimestre di quest'anno vediamo dei segnali di crescita che ci inducono ad essere ottimisti", ha detto il titolare della Farnesina ricordando che in Serbia sono inoltre presenti circa 600 aziende italiane, che impiegano circa 40 mila persone.Come riferito dall’omologo Selakovic, Italia e Serbia hanno una lunga tradizione di relazioni amichevoli. "Roma è uno dei nostri maggiori partner nell'Ue. Le nostre relazioni strategiche sono sviluppate in tutte le aree. Abbiamo parlato oggi, durante il nostro incontro, dei settori dove abbiamo interessi comuni. L'Interscambio va anche quest'anno in una direzione molto positiva", ha detto Selakovic in conferenza stampa. "La visita odierna del ministro Di Maio è per noi molto importante. Voglio ringraziare Di Maio e il governo Draghi per il forte sostegno offerto all'allargamento Ue e alla Serbia nel suo percorso europeo", ha osservato Selakovic aggiungendo che l'Italia è per la Serbia uno dei partner economici e politici più importanti. "Questa visita è realizzata a meno di tre mesi dalla mia a Roma. Ho dei ricordi molto belli, in particolare quando abbiamo firmato il memorandum di cooperazione fra i nostri due ministeri. Voglio presentare uno dei risultati del nostro incontro odierno: a novembre i nostri governi avranno una seduta congiunta, ci sarà anche un forum economico. Abbiamo visto che l'interesse degli imprenditori italiani non vede declino", ha dichiarato Selakovic.Il ministro Di Maio, successivamente, ha auspicato un'intensificazione del dialogo fra Belgrado e Pristina mediato dall'Unione europea. "Relativamente al percorso europeo della Serbia, spero anzitutto che con la Conferenza intergovernativa che si svolgerà nelle prossime ore, si possa dare avvio adesso a un'intensificazione del dialogo tra Belgrado e Bruxelles. L'obiettivo da perseguire è un'accelerazione nei negoziati di adesione della Serbia. L'Italia sostiene con convinzione l'esigenza di lavorare in questa direzione e con il ministro Selakovic abbiamo discusso dell'importanza di continuare ad avanzare con le riforme per avvicinare il Paese all'Europa", ha detto Di Maio. "È una strada certamente impegnativa ma la Serbia ha tutte le potenzialità per progredire con successo su questa strada e sa di poter contare sul costante sostegno di un Paese amico come l'Italia", ha detto Di Maio sottolineando l'importanza del processo di allargamento dell'Ue. "Per noi il processo di allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali è una priorità strategica dell'agenda europea e continueremo a fare tutto quanto in nostro potere, anche a Bruxelles, affinché l'ingresso nell'Unione europea di tutti i Paesi della regione resti un obiettivo tangibile", ha dichiarato il titolare della Farnesina.Riguardo al dialogo Belgrado-Pristina, Di Maio ha ribadito che si tratta di una questione centrale per la stabilità dei Balcani occidentali e per la sicurezza dell'Europa. "L'Italia è fermamente convinta che la facilitazione portata avanti da Bruxelles, con il pieno sostegno degli Stati Uniti, sia un'opportunità storica per entrambe le parti. Il nostro forte incoraggiamento a Belgrado e Pristina è quindi di portare avanti il negoziato in modo costruttivo e con spirito aperto per trovare una soluzione definitiva e voltare finalmente pagina con il passato. Questo risultato è a portata di mano se si lavora con determinazione e lungimiranza", ha dichiarato Di Maio che dopo la visita in Serbia si recherà a Pristina per degli incontri con le autorità kosovare. "Questo è il messaggio che ho passato chiaramente all'amico Nikola e che ripeterò con altrettanta chiarezza, tra alcune ore, anche a Pristina", ha concluso Di Maio. Anche Selakovic, intervenuto sulla questione, ha affermato che il dialogo è l'unica forma per trovare una soluzione ai problemi fra Belgrado e Pristina. "Abbiamo parlato anche della situazione regionale e di quello che è importante per la Serbia, ovvero il mantenimento della pace e della stabilità. Abbiamo parlato anche del dialogo Belgrado-Pristina e ho chiesto al ministro Di Maio di offrirci sostegno per il proseguimento dei negoziati attraverso il dialogo come unica soluzione ai problemi", ha detto Selakovic (Seb)