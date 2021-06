Serbia-Kosovo: Vucic, non abbiamo bisogno di un conflitto congelato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia e i serbi del Kosovo "non vogliono un conflitto congelato". Lo ha detto oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nel corso di una seduta straordinaria del Parlamento in cui ha esposto una relazione sul dialogo Belgrado-Pristina. "Il popolo serbo in Kosovo non vuole un conflitto congelato, vive incomparabilmente più duramente della gente nel resto della Serbia e vuole che i negoziati esistano", ha affermato Vucic sottolineando che "l'unica soluzione possibile" è una soluzione di compromesso. "Se mi chiedete che cosa sia questo compromesso, vi dico che non lo so, ma dobbiamo raggiungerlo tutti insieme", ha proseguito il capo dello Stato serbo rivolgendosi ai deputati. Vucic ha poi illustrato l'andamento dell'ultima tappa di dialogo con le autorità di Pristina. A questo proposito il presidente serbo ha detto di avere visto "che dall'altra parte del tavolo c'erano persone molto irresponsabili" che possono mettere in pericolo la pace e la stabilità nella regione. Vucic ha poi ribadito che Belgrado ha adempiuto ai tutti gli obblighi previsti dagli accordi raggiunti, mentre i rappresentanti delle autorità di Pristina hanno ripetutamente affermato in modo inequivocabile "di non essere interessati a ciò che le autorità precedenti hanno firmato". (segue) (Seb)