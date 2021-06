Serbia-Kosovo: Vucic, non abbiamo bisogno di un conflitto congelato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha poi dichiarato di temere che la mancanza di costruttività di Pristina possa portare a un aumento dell'instabilità in Kosovo. A questo proposito Vucic ha invitato la comunità internazionale a fare in modo che non si verifichino incidenti o tutto ciò che potrebbe mettere in pericolo la pace o la stabilità nell'intera regione. Secondo quanto dichiarato dopo la tappa dall'inviato Ue per il dialogo, Miroslav Lajcak, l'incontro ha rappresentato l'apertura di un nuovo capitolo del processo di normalizzazione fra le due parti. "Oggi, dopo nove mesi, è proseguito il dialogo ad alto livello Belgrado-Pristina. Abbiamo iniziato un nuovo capitolo, poiché questo è stato il primo incontro con Albin Kurti come primo ministro del Kosovo. Non è stato un incontro facile, ma era importante che accadesse", ha dichiarato ieri Lajcak, presente alla tappa insieme all'Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza Josep Borrell. Kurti e Vucic, secondo Lajcak, hanno avuto uno scambio molto aperto e franco su ciò che ciascuno desidera dal dialogo. "Ciò che è importante per l'Unione europea è che entrambi i leader hanno confermato che non c'è altra via da seguire se non quella di normalizzare le relazioni tra Kosovo e Serbia ed entrambi si sono impegnati a lavorare su una normalizzazione globale delle relazioni attraverso il dialogo", ha osservato ancora Lajcak, aggiungendo che entro fine luglio si terrà un nuovo incontro. "L'Unione europea, così come i cittadini del Kosovo e della Serbia, hanno grandi aspettative dai due leader per superare l'eredità del passato e guidare il Kosovo e la Serbia verso il loro comune futuro europeo, riuscendo a normalizzare le relazioni tra loro in modo globale", ha concluso Lajcak. (Seb)