Kosovo-Italia: Di Maio, il futuro di Pristina è in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è fermamente convinta che il futuro del Kosovo sia in Europa. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, dopo un incontro a Pristina con l'omologa kosovara Donika Gervalla-Schwarz. "Il percorso di riforme che il Kosovo deve intraprende è indispensabile anche per avvicinare il Paese all'Unione Europea. L'Italia è fermamente convinta che il futuro del Kosovo sia in Europa e continueremo a far sentire la nostra voce a Bruxelles sui vari temi in agenda, a cominciare dalla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari che auspichiamo possa essere concessa quanto prima", ha detto Di Maio. (Alt)