Carceri: Cartabia, problema sovraffollamento va affrontato con pluralità interventi concomitanti (2)

- Cartabia ha, poi, proseguito: "Il ministero in questo tempo di ripresa e di ritorno alla normalità continuerà a potenziare, anche attraverso le riforme che stanno per essere portate in Parlamento, i percorsi di esecuzione penale alternativi alla detenzione in carcere e le misure che mettono in contatto il detenuto con il territorio in funzione del graduale recupero del rapporto con la società civile. Con riguardo, infine, alla questione del trasferimento dei detenuti nei Paesi di provenienza - ha aggiunto la Guardasigilli -, negli ultimi anni il ministero della Giustizia ha fortemente intensificato le negoziazioni in materia di cooperazione internazionale in materia penale, con significativa attenzione verso gli accordi bilaterali sul trasferimento delle persone condannate. Tra questi vanno menzionati quelli conclusi con i seguenti paesi: Albania, Tailandia, Perù, Cuba, Egitto, India, Repubblica Dominicana, Hong Kong, Kazakhistan. Da ultimo, un Trattato Italia-Kosovo sul trasferimento delle persone condannate che entrerà in vigore il prossimo 10 luglio 2021". (Rin)