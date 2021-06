Kosovo: premier Kurti con ex inviato Ue Marshallplan, focus su dialogo con Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo Albin Kurti ha incontrato oggi a Pristina Wolfgang Petritsch, presidente della Fondazione Marshallplan in Austria ed ex inviato dell'Ue per il Kosovo. Secondo quanto riferito dal governo kosovaro, Kurti e Petritsch, hanno discusso degli sviluppi e dei processi politici nella regione e in Kosovo. Le due parti hanno anche scambiato opinioni sulla riunione del 15 giugno a Bruxelles e sul dialogo tra Kosovo e Serbia, comprese le proposte di Kurti. "Si è discusso anche dell'importanza della cooperazione e del coordinamento tra l'Unione europea e gli Stati Uniti su un processo che garantisca il riconoscimento reciproco tra Kosovo e Serbia", ha aggiunto il governo nel comunicato. (segue) (Alt)