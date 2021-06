Kosovo: premier Kurti con ex inviato Ue Marshallplan, focus su dialogo con Serbia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo dello Stato serbo, sono tre gli elementi emersi dall'incontro. "Il primo è che la delegazione albanese (kosovara) non vuole rispettare gli accordi che ha firmato, non vuole parlare della realizzazione di una comunità di municipi serbi. Il secondo è che hanno chiesto con urgenza e subito di sentire quando riconosceremo un Kosovo indipendente. Il terzo è che chiamano 'incidenti e provocazioni' il fatto che i serbi vogliono assistere alla liturgia nelle loro chiese. Questa è assenza di realtà, serietà e responsabilità", ha dichiarato il presidente della Serbia. Al centro dei colloqui è stato anche il tema delle persone scomparse "e quanto sia importante scoprire il luogo" dove è sepolto ogni albanese e serbo. "Ho offerto, e penso che sia stato pienamente compreso da Borrell e Lajcak, che ci dicano sempre quando hanno il sospetto su dove si trovi una tomba, (ho detto) che apriremo quel luogo. Ho chiesto di poter scavare in nove località perché sospettiamo che lì ci siano dei serbi uccisi. Hanno detto che non possono, quando abbiamo chiesto il perché hanno detto 'perché Veljko Odalovic è il capo della commissione per le persone scomparse'. Non ho visto un approccio razionale", ha detto ancora Vucic. (segue) (Alt)