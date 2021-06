Kosovo: premier Kurti, Italia sostiene processo di integrazione in Ue e Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Italia è un partner importante per il Kosovo, ha affermato ieri all'Assemblea nazionale kosovara il premier Albin Kurti, sottolineando il contributo italiano al dialogo con la Serbia. Il primo ministro ha inoltre affermato che l'Italia si impegna costantemente per aiutare il Kosovo nella liberalizzazione dei visti in Europa, considerando molto importante "l'amicizia con lo Stato italiano". "Abbiamo rispettato i nostri compiti e ringraziamo che l'Italia si impegni costantemente per il riconoscimento del Kosovo da parte di altri Paesi e la liberalizzazione dei visti, quindi abbiamo una vera amicizia con l'Italia. L'unica soluzione è il riconoscimento del nostro Stato da parte della Serbia, e questo aiuta anche la Serbia a uscire dalla mentalità dei tempi di Milosevic. E' necessario per noi il riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia", ha detto il premier. "Non si ripeteranno le tragedie", ha aggiunto Kurti, ripreso dall'emittente "Rtk". Nel suo intervento Kurti ha reso omaggio alla presenza del ministro degli Esteri Luigi di Maio, descrivendo l'Italia come il più grande vicino dei Balcani. "Amica e partner importante per il Kosovo, a soli quattro giorni dalla dichiarazione di indipendenza del Kosovo, L'Italia ha riconosciuto il nostro Paese e l'ha aiutato molto", ha detto Kurti. "L'Italia ha influenza in tutto il mondo", ha proseguito, ricordando come il Kosovo "può imparare" dal nostro Paese.