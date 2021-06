Kosovo: premier Kurti, Italia sostiene processo di integrazione in Ue e Nato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dei Balcani occidentali deve proseguire nel lavoro per la riconciliazione e "voltare pagina con il passato", ha sottolineato Di Maio, dopo l'incontro ieri a Pristina con l'omologa kosovara Donika Gervalla-Schwarz. Il ministro, dopo aver sottolineato l'importanza della cooperazione regionale, ha osservato che "con altrettanta lungimiranza occorre lavorare per la riconciliazione nella regione" e voltare definitivamente pagina con il passato. "In quest'ottica ho rappresentato alla ministra la visione dell'Italia sul dialogo tra Kosovo e Serbia, facilitato dalla Ue. Si tratta infatti di una questione centrale per la stabilità dei Balcani occidentali e per la sicurezza dell'Europa", ha detto Di Maio. "Il nostro forte incoraggiamento al Kosovo, così come alla Serbia, è di portare avanti il negoziato in modo costruttivo e con spirito aperto, per trovare una soluzione definitiva. È un risultato ambizioso ma raggiungibile se c'è la volontà politica", ha osservato il ministro aggiungendo che la facilitazione dell'Ue, che gode del forte sostegno degli Stati Uniti, è un'opportunità storica che le due parti devono cogliere. "Il Kosovo non ha nulla da temere dal dialogo. Al contrario, è la via maestra per consolidare il suo status internazionale", ha concluso Di Maio. (segue) (Alt)