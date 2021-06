© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ottima notizia l'approvazione in commissione Lavoro alla Camera della proposta di legge sulla parità salariale sulla quale molto ha lavorato Tiziana Ciprini. Un atto concreto e dovuto verso milioni di donne e un segnale forte per un Paese che cambia mettendo al centro i diritti". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Rin)