Camera: Romano (Pd) eletto presidente nuova commissione d'inchiesta su Moby Prince

- "La nuova commissione dovrà finalmente arrivare alla verità. Non ripartiremo da zero - potendo contare sul grandissimo lavoro già svolto dal Senato - e non perderemo tempo. Trent'anni sono già troppi". Lo scrive, sulla sua pagina Facebook, Andrea Romano, deputato livornese del Partito democratico, oggi eletto all'unanimità presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage della Moby Prince, che nel 1991 costò la vita a 140 persone. Andrea Romano è stato il primo firmatario della proposta di legge che ha permesso di istituire la nuova commissione d'inchiesta alla Camera dei deputati, dopo che nella scorsa legislatura una prima commissione presso il Senato aveva permesso di demolire molte false piste. "Lo dobbiamo alle 140 vittime della strage, al dolore dei familiari, alla stessa coscienza pubblica del nostro Paese - prosegue Romano -. Perché l'Italia non può tollerare che non sia stata ancora fatta piena luce sulle cause e le responsabilità della più grave catastrofe della nostra marineria civile (che è stata anche la più grave strage sul lavoro della nostra storia repubblicana)". (segue) (Rin)