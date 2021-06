Lazio: Orneli, su bando litorali Roma non ha partecipato, da Ferrara sterili polemiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni la Regione Lazio ha investito sui 24 Comuni del litorale laziale (tutti, nessuno escluso) 130 milioni di euro per la riqualificazione dei lungomare, la difesa della costa (tre cantieri in corso proprio ad Ostia con un investimento di quasi 5 milioni) e per aiutare i Comuni costieri ad affrontare l’emergenza Covid, in particolare per garantire la pulizia, la sorveglianza e l’accessibilità delle spiagge libere". Per quanto riguarda i trasferimenti ai Comuni costieri per l’emergenza Covid, "nelle annualità 2020 e 2021, il Municipio di Ostia ha ricevuto dalla Regione Lazio complessivamente più di 1 milione di euro su un totale traferito ai 24 comuni marittimi del Lazio di 9 milioni - spiega l'assessore -. Nessun altro Comune del Lazio ha ricevuto di più. Eppure, Ferrara dice che a Ostia avremmo dovuto dare ancora di più 'perché Roma ha tanti abitanti', come se i romani frequentassero solo la spiaggia di Ostia e non anche (direi per fortuna) le tante altre bellissime località balneari della nostra Regione. Mi dispiace davvero tanto per questa (inutile) polemica". (segue) (Com)