Lazio: Orneli, su bando litorali Roma non ha partecipato, da Ferrara sterili polemiche (3)

- "In nessun altra regione italiana sono state stanziate risorse di questa entità per aiutare i comuni costieri. Lo abbiamo fatto perché crediamo che il mare sia uno dei beni comuni più importanti e perchè volevamo, anche durante la fase più drammatica dell’emergenza Covid, che restasse accessibile in sicurezza da parte di tutti i cittadini, non soltanto di coloro che possono permettersi di andare in uno stabilimento balneare. E lo abbiamo fatto utilizzando un criterio di riparto delle risorse tra i Comuni condiviso da tutti, basato non solo sul numero di cittadini residenti (nel caso di Roma i cittadini residenti nel municipio di Ostia) ma anche, come ci ha suggerito il buon senso, sui km di estensione del fronte mare di ciascun Comune. Ferrara dice che la Regione Lazio ha penalizzato i cittadini romani perchè Roma non ha vinto il nostro bando sulla riqualificazione dei lungomare. E, cosa ancor più grave - aggiunge Orneli -, da una chiave di lettura politico elettorale di questa circostanza. Faccio sommessamente notare che i Comuni vincitori di questo bando sono 15, con amministrazioni, vivaddio, di differenti orientamenti politici: Ardea, Cerveteri, Civitavecchia e Santa Marinella, Fiumicino, Formia, Gaeta, Ladispoli, Minturno, Montalto di Castro, Pomezia, Ponza, Sabaudia, San Felice Circeo, Ventotene. Roma non c’è semplicemente perchè di fatto non ha partecipato". (segue) (Com)