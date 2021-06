Lazio: Orneli, su bando litorali Roma non ha partecipato, da Ferrara sterili polemiche (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La polemica del consigliere dispiace - tiene a dire l'assessore Orneli - anche per una ulteriore ragione. Già negli anni passati, ci fu un infortunio da parte del Municipio di Ostia. La Regione Lazio aveva finanziato con circa 3 milioni di euro un progetto di riqualificazione del lungomare presentato in un precedente bando regionale dall’allora commissario prefettizio. Era un bel progetto, che purtroppo, nonostante numerose e ripetute proroghe concesse dalla regione, non fu mai realizzato dall’attuale amministrazione". L'assessore Orneli spiega che il finanziamento decadde "perchè il Municipio non ottenne le necessarie autorizzazioni e non bandì mai la gara d’appalto. Anche in quel caso ricordo tentativi spiacevoli di fare polemica ma questi sono i fatti. Non voglio andare oltre. Ma era necessario chiarire bene la verità e ribadire l’impegno della Regione Lazio per promuovere l’economia del mare, la tutela delle nostre bellissime spiagge e la qualità della vita di cittadini e turisti. Continuaremo a investire sui comuni del litorale, come abbiamo sempre fatto in questi anni. Anche a Roma, anche ad Ostia, cercando sempre di collaborare con tutti per il bene comune e per costruire davvero, a partire dal mare, un nuovo modello di sviluppo più sostenibile, inclusivo e fondato sulla piena valorizzazione dell’incomparabile bellezza che ci circonda. Senza polemiche ma con tanta, tanta fiducia in un futuro che vogliamo costruire con i sindaci, le associazioni e i cittadini. Con tutti, nessuno escluso", conclude l'assessore. (Com)