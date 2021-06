Algeria: istituita Agenzia nazionale per la riabilitazione degli ex siti di test nucleari francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Algeria ha istituito un'Agenzia nazionale per la riabilitazione degli ex siti di test ed esplosioni nucleari francesi nel sud del Paese. Un decreto esecutivo sulla creazione, organizzazione e funzionamento di questa organizzazione è stato firmato dal primo ministro Abdelaziz Djerad e pubblicato nell'ultima Gazzetta ufficiale. L'articolo 2 del decreto presenta l'Agenzia come "un ente pubblico a carattere industriale e commerciale, dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria", e specifica che "è posto sotto la vigilanza del ministro incaricato dell'energia” ed “è regolato dalle norme applicabili all'amministrazione nei rapporti con lo Stato ed è considerato commerciale nei rapporti con i terzi”. Il comitato tecnico degli ex siti di test nucleari francesi nel sud dell'Algeria, insieme allo Stato, costituisce il principale interlocutore dell'agenzia, "spiegando che in tale veste" l'agenzia coordina tutte le questioni relative al monitoraggio e al raggiungimento dei propri programmi e obiettivi riabilitativi”. Per quanto riguarda la missione dell'agenzia, il decreto sottolinea che il suo oggetto è "l'attuazione di programmi di riabilitazione degli ex siti di test ed esplosioni nucleari francesi nel sud dell'Algeria, come definiti negli studi del segmento di riabilitazione adottati dal comitato, inclusi nel programma annuale, fino al completamento completo dei lavori di risanamento e alla consegna di questi vecchi siti alle comunità locali interessate”. (Ala)