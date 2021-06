Roma 2021: Caudo a Calenda, io continuo il mio percorso di fedeltà con il centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carlo (Calenda), grazie come sempre per gli apprezzamenti, ma ti volevo anche comunicare che continuo il mio percorso di lealtà dentro il campo del centro sinistra, seppure come alternativa del popolo del centro sinistra a Gualtieri. Ci aspetta una sfida importante per il futuro di Roma e il senso di responsabilità di ognuno di noi è di costruire, ora, la migliore proposta politica per il governo della città". Così Giovanni Caudo, presidente del III Municipio in una nota, oggi, in risposta alle dichiarazioni rilasciate da Carlo Calenda all'Agenzia Nova. "Continuerò il mio percorso autonomo, indipendente e critico se necessario, ma sempre con responsabilità per corrispondere alle tante cittadine e cittadini che hanno votato per me alla primarie proprio perchè sono altro dalla proposta che viene dai partiti, una diversità che è anche complementarità e che rappresenta un valore aggiunto come testimoniato dall'importante consenso ricevuto. Nella coalizione rappresento l'altra proposta rispetto a quella del Pd e di Gualtieri, una proposta che ha i suoi valori a sinistra e che rappresenta mondi diversi della società e del civismo, una proposta a garanzia anche di una pluralità e molteplicità di risorse politiche che la coalizione di centro sinistra mette in campo". (segue) (Com)