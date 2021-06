Roma 2021: Caudo a Calenda, io continuo il mio percorso di fedeltà con il centrosinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tra i pochi che hanno voluto le primarie e le difendo proprio segnalando le cose che non vanno, e grazie a questo per la prima volta si parla anche di sistemi di controllo e verifica del voto delle primarie", continua Giovanni Caudo nella nota. "E' così che si tutela uno strumento di partecipazione e di democrazia e si rispetta la fatica e il lavoro di tanti volontari che si sono messi a disposizione. Tu non ti sei voluto misurare con questo percorso, scelta legittima, ma per me, come ho avuto modo di dirti, è una scelta sbagliata, come vedi si può partecipare e anche chiedere controlli e verifiche a salvaguardia del voto espresso da ogni elettore, senza per questo essere nemici, ma solo esercitare sempre il senso di responsabilità per operare scelte politiche conseguenti. Continuiamo a dialogare come abbiamo fatto in questi mesi ma sempre nel rispetto dell'altro. Lascia perdere parole come 'accordi' o 'acconciature' che non mi si addicono - lo sai- ma soprattutto non fanno bene a te: non sei così sempliciotto da usare questo linguaggio", conclude. (Com)