Imprese: Cdp lancia con successo un nuovo social bond da 500 milioni di euro

- Cassa depositi e prestiti Spa (Cdp) ha lanciato oggi con successo sul mercato dei capitali un nuovo social bond dedicato a supportare le imprese, localizzate principalmente nel Sud Italia, al fine di favorirne la crescita e sostenere la coesione sociale e i livelli occupazionali. L’emissione, destinata ad investitori istituzionali, ha un ammontare complessivo pari a 500 milioni di euro con scadenza a otto anni. E' quanto si legge in una nota del gruppo. Con questa operazione, Cdp si conferma leader nella finanza sostenibile e primo emittente italiano nelle obbligazioni social, consolidando la sua posizione nel mercato europeo. L’emissione è in linea con gli impegni di Cdp per gli Obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dalle Nazioni unite, con particolare riferimento agli SDGs 8 e 9 (rispettivamente: "Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti" e "Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile"). Il nuovo Cdp social bond 2021 - emesso ai sensi del Debt issuance programme (Dip), il programma di emissioni a medio-lungo termine di Cdp dell’ammontare di 15 miliardi di euro - ha un valore nominale pari a 500 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinato, non assistito da garanzie e ha una cedola annua lorda pari a 0,75 per cento. (segue) (Com)