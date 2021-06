© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Il Buono! della dieta mediterranea e dell’agrifood italiano verso il Food Systems Summit. Storie italiane di agricoltura, territori e cibo sostenibili. Dialogo indipendente in preparazione del Vertice sui sistemi alimentari. Evento organizzato da Maker Faire Rome in collaborazione con il Santa Chiara Lab - Università di Siena con il supporto di Agro Camera e Rural Hack con la partecipazione di Asvis, Arsial, Borghi Autentici, Commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, Apre Patrocinato da Ministero Affari Esteri. Partecipano il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (Maeci), Luigi Di Maio il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Stefano Patuanelli e il Ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito web Buono!. (dalle 9:25)- Cerimonia del passaggio di consegne nella carica di Comandante Regionale del Lazio della Guardia di finanza tra il Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso ed il Generale di Divisione Virgilio Pomponi alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro. All’evento presenzierà una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri del Comando Regionale Lazio, in servizio ed in congedo. Roma, Piazza d’Armi della Caserma “Ten. F. Arcioni M.A.V.M.” sede del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, via Nomentana 591. (segue) (Rer)